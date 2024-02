Au scăzut prețurile petrolului. Care e cauza Prețurile petrolului au scazut. S-a intamplata cest lucru din cauza ingrijorarilor legate de cererea globala, care au anulat prima de risc data de conflictul Israel-Hamas, transmite Reuters . Contractele futures pentru petrolulBrent au scazut cu 90 de centi sau cu 1,1%, pana la 82,70 dolari pe baril. Marti, spread-ul pe sase luni pentru Brent a fost cel mai ridicat din octombrie, un semn al unei piete mai stranse. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI), pentru livrare in aprilie, a scazut cu 1,03 dolari, sau cu 1,3%, la 77,43 dolari pe baril. Contractul WTI pentru martie a castigat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

