Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare facuta pe acea aplicatie, Trump a spus ca crede ca Truth Social intruchipeaza ”miscarea” politica din spatele sloganului sau de campanie prezidentiala ”Make America Great Again”, adaugand ca ”arata spiritul si dragostea tarii noastre”. ”Daca oamenii cred in a pune America pe primul loc…

- Prețul acțiunilor Tesla a scazut cu pana la 7% in timpul sesiunii de tranzacționare de marți a bursei de la New York, rezultatul publicarii unor date privind livrarile de mașini electrice mai slabe decat estimarile analiștilor, relateaza Markets Insider.

- Prețurile petrolului au scazut. S-a intamplata cest lucru din cauza ingrijorarilor legate de cererea globala, care au anulat prima de risc data de conflictul Israel-Hamas, transmite Reuters . Contractele futures pentru petrolulBrent au scazut cu 90 de centi sau cu 1,1%, pana la 82,70 dolari pe baril.…

- Acest context economic s-a dovedit a fi unul favorabil pentru aur, care a atins maxime istorice in anul care s-a incheiat. Pe de alta parte, acțiunile au cunoscut evoluții sinusoidale, iar unele companii au incheiat anul cu rezultate dezamagitoare. Analistul Radu Puiu enumera acțiunile disponibile pe…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in ianuarie la cel mai redus nivel din ultimii aproape trei ani, in urma declinului cotatiilor la cereale si carne, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.

- Prețul acțiunilor companiilor europene s-a apreciat vineri pana la maximul ultimilor doi ani, insa motivele sunt foarte diferite de cele care au dus la randamentele spectaculoase de pe bursa de la New York, relateaza Reuters și Yahoo Finance.

- Prețul acțiunilor IBM a crescut cu 12% joi, ajungand la cel mai inalt nivel din 2013 incoace, dupa ce compania a raportat estimari peste așteptari privind veniturile datorita cererii puternice pentru serviciile sale legate de inteligența artificiala (A.I.), relateaza Reuters.

- Recesiunea bate la ușa Marii Britanii! Vanzarile cu amanuntul au scazut in decembrieVanzarile cu amanuntul din Marea Britanie au scazut cu mult peste asteptari in decembrie, semn ca economia ar fi intrat intr-o recesiune superficiala in a doua jumatate a anului 2023, transmite CNBC. Biroul…