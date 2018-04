Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City - Liverpool a fost, fara indoiala, șocul acestei ediții a sferturilor de finala din Liga Campionilor. Deși calculele hartiei și majoritatea specialiștilor o vedeau pe City mare favorita la calificarea in careul de ași, turul de pe Anfield a dat totul peste cap

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a anuntat, marti, dupa șeidnța solemna dedicata Centenarului Marii Uniri, ca la rectificarea bugetara din vara acestui an, se va aproba si aloca o suma semnificativa pentru a reprezenta un sprijin direct catre cetatenii din Republica Moldova care au venituri…

- Un fenomen neobisnuit s-a produs, vineri dimineata, la Galati, noteaza Mediafax. Cetatenii au observat ca zapada cazuta nu este in totalitate alba si are nuante de portocaliu. Galatenii care au iesit vineri din casa au observat ca zapada are o culoare ciudata. Cei mai multi cetateni dau vina pe combinatul…

- Rainer Seele, CEO-ul OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, unicul producator local de petrol si gaze, spune ca grupul austriac are un buget de achizitii de 10 miliarde de euro pana in 2025. "Vom avea un buget de investitii anual de circa 2-2,5 miliarde de euro in perioada 2018-2025. Este…

- Numarul de firme din Romania cu participare straina la capitalul social, la sfarsitul anului trecut, este de peste 215.600, cele mai multe investitii venind din tari europene, urmate de tari din Asia si Africa. Iata topul tarilor de rezidenta a investitorilor straini din Romania.

- Presedintele Ugandei, Yoweri Museveni, a salutat marti 'sinceritatea' declaratiei omologului sau american Donald Trump privind 'tarile de rahat', mergand impotriva valului de indignare exprimata de numerosi lideri din Africa sau din alte parti, relateaza AFP. In cadrul unei reuniuni cu mai multi…

- Sase cetateni straini au fost condamnati, miercuri, de Tribunalul Constanta, la pedepse cuprinse intre 18,5 ani de inchisoare si 19,5 ani de inchisoare pentru trafic international de droguri, ei introducand in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta, aproximativ 2,5 tone de cocaina.…

