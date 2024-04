Infracțiune nouă: Mituirea funcționarilor publici străini S-ar introduce o noua infracțiune! Alina Gorghiu, ministrul Justiției , a pus in dezbatere publica un proiect de lege privind introducerea in legislația penala romaneasca a infracțiunii de mituire a funcționarilor publici straini, in vederea combaterii corupției acestora in cadrul operațiunilor economice internaționale. Ce propune proiectul Proiectul propune pedepse cu inchisoarea de la 2 la 7 ani pentru orice persoana fizica sau juridica dovedita ca a promis, dat sau oferit unui funcționar public strain bani sau alte foloase, indiferent daca respectiva fapta ar avea ca urmare obținerea vreunui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

