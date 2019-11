Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii susțin eforturile premierului Maia Sandu, președintelui tarii, Igor Dodon și coaliției de guvernare pentru depașirea impasului politic curent."Reformele vitale dezvoltarii democratice ale Republicii Moldova au fost deja amanate prea mult.

- Candidatii la preluarea conducerii guvernului Spaniei dupa alegerile de duminica aceasta au participat luni la o intensa dezbatere televizata, in care "toti contra toti" s-a transformat in principalul argument pentru a obtine votul nehotaratilor, scrie EFE. Dezbaterea, unica din aceasta atipica si scurta…

- Spania a desfasurat trei alegeri in patru ani, dar fiecare au produs guverne minoritare sau de scurta durata in timp ce liderii politici s-au straduit sa se adapteze la noile partide care au pus capat anilor de dominatie a conservatorilor din Partidul Popular (PP) si socialistilor (PSOE - Partidul…

- Spaniolul Marc Marquez, deja campion mondial, a castigat, duminica, Marele Premiu al Australiei la MotoGP, in fata britanicului Cal Crutchlow si a australianului Jack Miller, potrivit NEWS.ro.Spaniolul a trecut in ultimul tur al cursei de compatriotul sau Maverick Vinales, inainte ca acesta…

- Dupa un nou eșec al socialistului Pedro Sanchez de a constitui o majoritate in parlament, necesara formarii unui guvern, un al patrulea scrutin legislativ in ultimii patru ani urmeaza sa aiba loc in Spania. Nu este insa exclusa o surpriza, transmit corespondenții presei straine din Madrid. Runda de…

- Liderul formatiunii de centru-dreapta spaniole Ciudadanos, Albert Rivera, a facut luni pe neasteptate propuneri pentru a scoate Spania din impasul politic si a evita alegerile anticipate, declarand ca i-ar putea facilita lui Pedro Sanchez investirea ca prim-ministru cu anumite conditii, noteaza Reuters.…

- Alegerile anticipate nu ar duce la o majoritate clara in parlamentul spaniol, arata un sondaj de opinie preluat luni de Reuters, cu doua saptamani inainte de termenul-limita pana la care premierul in exercitiu, socialistul Pedro Sanchez, trebuie sa gaseasca sprijin pentru un nou guvern. …

- Greu se pot gasi lucruri comune la doua meciuri precum cele cu Spania și Malta, dar aș prefera sa aștept ca ultimul, disputat aseara, sa mai indulceasca impresiile deplorabile capatate de la primul, incepand cu acea lipsa elementara de umanitate cu care gruparea aia de analfabeți funcționali, ...