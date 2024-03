Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de amploare a izbucnit, joi, 22 februarie, la etajul 3 al unei cladiri de 14 etaje din cartierul Campanar din Valencia, Spania, generand o coloana uriașa de flacari și fum dens, relateaza RTVE.Pompierii au reușit sa salveze un cuplu care se refugiase pe balconul unei locuințe din imobil,…

- Declarația liderului PNL, Nicolae Ciuca, dupa intalnirea cu Alberto Nunez Feijoo, președintele Partidului Popular din Spania, subliniaza importanța Partidului Popular European (PPE) in cadrul Uniunii Europene. Ciuca afirma ca este crucial ca PPE sa ramana

- Aflat in Spania luni și marți, Nicolae Ciuca va purta discuții importante pe acest subiect de interes pentru comunitatea romaneasca, pentru ca romanii sa poata solicita cetațenie dubla cat mai curand posibil.Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a inițiat acordul intre Guvernul roman și Guvernul spaniel…

- Politica agricola a Uniunii Europene a fost contestata si ieri in strada de fermieri din mai multe tari. Agricultorii bulgari au blocat timp de cateva ore patru puncte de trecere a frontierei cu Romania, ceea ce a dus la timp de asteptare foarte mari. Tirurile au stat si peste sase ore pentru a trece…

- Potrivit unui raport al grupului de reflecție al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), populiștii eurosceptici si conservatorii sunt favoritii alegerilor europarlamentare in noua țari ale UE. De asemenea, eurosceptici si conservatorii au sanse sa se claseze pe locul al doilea sau al treilea…

- Partidul Socialist (PSOE) al premierului Pedro Sanchez si Partidul Popular (PP, dreapta) principala forta a opozitiei, au ajuns la un acord in decembrie sa modifice Articolul 49 al Constitutiei din 1978, in vederea unei ”actualizari” a ”limbajului si continutului”, se arata in motivatia initiativeiCamera…

- Partidul Socialist (PSOE) al premierului Pedro Sanchez si Partidul Popular (PP, dreapta) principala forta a opozitiei, au ajuns la un acord in decembrie sa modifice Articolul 49 al Constitutiei din 1978, in vederea unei ”actualizari” a ”limbajului si continutului”, se arata in motivatia initiativeiCamera…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seara, 28 decembrie, la Romania TV, ca cel mai probabil intrarea Romaniei și cu frontierele terestre in Schengen va avea loc la finalul anului viitor.„Suntem intr-un proces ireversibil. In momentul in care ai intrat și maritim, și aerian... Repet, maritim este…