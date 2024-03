Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, președintele PNL, impreuna cu secretarul general Lucian Bode și prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, au vizitat unul dintre lanțurile de abatoare din Catalonia cu cei mai mulți romani angajați. Mai precis, jumatate dintre cei aproape 400 de angajați sunt romani. Liderii PNL au discutat cu aceștia…

- Astazi, președintele PNL, impreuna cu secretarul general Lucian Bode și prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, au vizitat unul dintre lanțurile de abatoare din Catalonia cu cei mai mulți romani angajați. Mai precis, jumatate dintre cei aproape 400 de angajați sunt romani. Liderii PNL au discutat cu aceștia…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca și secretarul general al partidului, Lucian Bode, se vor afla in acest weekend in Spania si Franta, unde se vor intalni cu romanii stabiliti aici. Cei doi lideri PNL au programate, incepand de vineri și sambata, intalniri atat cu romanii stabiliti in Spania, cat și cu reprezentanti…

- Catolicii din Barcelona au decis sa apeleze la mila divina, in timpul unor zile de rugaciuni pentru ploaie, ingrijorati de seceta indelungata care a lovit Catalonia. Acestea au culminat, sambata, cu o procesiune care a fost intrerupta de cateva ori din cauza ploii, scrie News.ro. „A inceput sa ploua…

- Un incendiu de amploare a izbucnit, joi, 22 februarie, la etajul 3 al unei cladiri de 14 etaje din cartierul Campanar din Valencia, Spania, generand o coloana uriașa de flacari și fum dens, relateaza RTVE.Pompierii au reușit sa salveze un cuplu care se refugiase pe balconul unei locuințe din imobil,…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca in urmatoarele 2-3 luni va semna, impreuna cu omologul spaniol, Pedro Sanchez, proiectul prin care romanii nu vor mai fi nevoiți sa renunțe la cetațenia romana pentru a deveni și cetațeni spanioli.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca in perioada urmatoare va semna, impreuna cu premierul spaniol Pedro Sanchez, proiectul prin care romanii din Spania vor putea sa aiba dubla cetațenie și nu vor mai fi nevoiți sa renunțe la cetațenia romana pentru a deveni și cetațeni spanioli. ”Cu PSD la guvernare…

- Considerata de unii drept o insulta la adresa femeilor, piesa care va reprezenta Spania la Eurovision a fost catalogata de prim-ministrul Pedro Sanchez provocatoare - in sensul bun, relateaza The Guardian.