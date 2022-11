Preşedintele Partidului Ecologist, trimis în judecată pentru trafic de influenţă Presedintele Partidului Ecologist, Danut Pop, retinut saptamana trecuta de DNA pentru trafic de influenta, a fost trimis in judecata in stare de arest la domiciliu. El ar fi primit 10.000 de euro in schimbul promisiunii ca, avand influenta asupra unui deputat, l-ar putea determina sa angajeze o persoana in functia de consilier. ”Procurorii din cadrul […] The post Presedintele Partidului Ecologist, trimis in judecata pentru trafic de influenta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

