- Polițiștii din Buzau sunt gata sa asigure siguranța și liniștea publica in aceasta perioada zilelor libere de 1 mai și de Paști. Oamenii legii vor acționa in intregul județ pentru a preveni evenimentele antisociale și pentru a menține ordinea in locurile frecventate de turiști. Potrivit reprezentanților…

- Arina NAN, student practicant Autoritațile locale din Maracineni au derulat cea mai mare campanie de ecologizare din istoria comunei, o acțiune la care au raspuns prezent circa 100 de cetațeni, dupa cum precizeaza primarul Constantin Dumitru. „Aproape o suta de voluntari au luat parte la acțiunile de…

- Administratia publica a comunei Maracineni a rezervat ultimele doua finaluri de saptamana unor evenimente distincte: inaugurarea unui parc de joaca pentru copii si organizarea, sub titulatura „Vinerea Verde”, a unei aplicatii pe baza de voluntariat, in care comunitatea sa participe la o actiune de ecologizare…

- Activitatea fizica este buna pentru organism – acesta este un fapt dovedit, care nu poate fi pus la indoiala. Insa, sfarșitul fiecarui antrenament aduce nu doar un sentiment de mulțumire de sine, ci și dureri musculare. Acestea pot fi diferite de fiecare data: poate exista atat o oboseala placuta, cat…

- Analiza din materialul urmator se bazeaza exclusiv pe comentariile postate de cetatenii din comuna Maracineni, pe marginea unui subiect pe cat de sensibil, pe atat de discutat pe retelele de socializare. Regimul de circulatie pe care conducatorii auto trebuie sa-l respecte pe Drumul Judetean 203K ar…

- Ce nu a reușit fostul deputat Gabriel Avramescu in cei aproape patru ani cat s-a aflat la conducerea PNL Buzau – respectiv sa puna pe chituci organizația -, pare sa fi reușit actualul președinte, Adrian Mocanu in numai trei luni. Ultima isprava a lui Mocanu s-a consumat odata cu decizia de a nu-l susține…

- Andreea și vedeta TV cu origini buzoiene Cabral Ibacka, unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul romanesc, au facut o investiție semnificativa pentru familia lor, achiziționand o vila spațioasa intr-un cartier liniștit de la marginea Bucureștiului. Cautarea unei locuințe mai ample a inceput…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), alaturi de instituții publice și companii private, continua și in acest an tradiția de iluminare in roșu a unor cladiri emblematice din Capitala și din țara, cu ocazia Zilei Europene a Numarului de Urgența 112 și aniversarii a 20 de ani de la operaționalizarea…