Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Pian a aflat ca a fost condamnat la inchisoare in același dosar in care a fost judecat și ucigașul lui Emi Pian. Atat el, cat și fratele lui, Vasile Duduianu, au primit cate trei ani și doua luni de inchisoare, dupa ce au fost gasiți vinovați de tentativa de omor asupra celui care l-a ucis pe…

- Mihai Pinzari, un interlop din Radauți acuzat ca a mituit-o pe judecatoarea Ana Maria Chirila, s-a predat la poliția din Radauți, dupa ce fugise din arestul la domiciliu. Mihai Pinzari, zis ”Tonici”, trimis in judecata pentru ca ar fi mituit-o pe judecatoarea Ana Maria Chirila, de la Tribunalul Suceava,…

- Varstnic din comuna Horea, cercetat de polițiști dupa ce a gasit un telefon mobil și nu l-a predat autoritaților: Fapta, pedepsita cu inchisoare sau amenda Varstnic din comuna Horea, cercetat de polițiști dupa ce a gasit un telefon mobil și nu l-a predat autoritaților: Fapta, pedepsita cu inchisoare…

- Familia lui Gabi Stangau trece prin momente cumplite. Au trecut șase saptamani de cand violonistul a murit, in urma accidentului de ATV. De curand, s-au implinit și șase ani de cand tatal lui s-a stins din viața. Mama lui Gabi Stangau este copleșita de durere.

- O cautare disperata, ce a durat doi ani, a avut un deznodamant dramatic. La aproape doua luni de cand ramașițele sale au fost descoperite, campioana la tir a fost condusa pe ultimul drum. Obiectul vazut langa sicriul Andreei Rabciuc de cei prezenti la inmormantare a starnit un val de emoție și durere…

- Cristina Șișcanu, soția lui Madalin Ionescu, este in doliu. Cunoscuta prezentatoare TV trece prin momente cumplite. Chiar vedeta din showbiz-ul de la noi a facut anunțul extrem de trist, in urma cu doar cateva momente. O persoana draga din viața ei a trecut in neființa și a lasat in sufletul ei doar…

- Daniel Onoriu risca sa ajunga din nou dupa gratii, asta dupa ce judecatorii i-au impus noi condiții in masura controlului judiciar. Inca soția lui, Isabela Onoriu, a mers seara trecuta la poliție, asta dupa ce pilotul de raliuri a facut noi postari pe rețelele de socializare prin care i se adreseaza…