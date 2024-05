Stiri pe aceeasi tema

- Campania pe retelele de socializare continua sa fie, pentru cei care se situeaza pe partea Opozitiei, nisa de comunicare, la indemana, cu electoratul. Primarii, pentru ca sunt in exercitiul functiunii, au la indemana, gratie si unei conjuncturi favorabile in ce priveste finantarea multora dintre proiectele…

- Fostul prefect de Hunedoara, Calin Petru Marian, a fost implicat intr-un accident rutier pe care nu și-l poate explica, chiar in ziua in care a fost demis din funcție. Fostul prefect de Hunedoara, Calin Petru Marian, a fost implicat intr-un accident rutier pe șoseaua Hațeg – Petroșani, chiar in ziua…

- In 2008, atunci cand s-a facut descentralizarea spitalelor, in Arad existau trei spitale: Spitalul Matern, Municipalul și Spitalul Județean. Primarul de la acea vreme, Gheorghe... The post Adrian Wiener (USR Arad): Cum ar fi putut sa arate sistemul public de sanatate din Arad daca Primaria Municipiului…

- Gigi Becali, implicat intr-un scandal urias! Latifundiarul din Pipera are parte de mari probleme chiar in interiorul clubului. Gigi Becali este contrat chiar de catre un subaltern. Totul s-a intamplat in direct.Vezi AICI culisele scandalului urias in care este implicat Gigi Becali...

- 3.000 de copii abandonați se afla in grija Asociației „Ajungem Mari”, o organizație neguvernamentala care are voluntari la Buzau și la Ramnicu Sarat. Coordonatorul asociației la Buzau este cercetatorul biolog Oana Ristea, care a pornit pe acest drum al voluntariatului in anul 2017, in Centrul de plasament…

- Semnal de alarma tras de deputatul USR de Dambovița, Daniel Blaga, referitor la pasarela peste calea ferata de la Titu. Veche, ruginita, neintreținuta, pasarela pare sa devina un pericol public pentru oamenii, nu puțini, care traverseaza zilnic calea ferata folosind pasarela. Din pacate, nici macar…

- Consiliul Judetean Buzau va fi prezent la Targul National de Turism al Romaniei, organizat de ROMEXPO Bucuresti, in Pavilionul B2 din incinta Romexpo, in perioada 15-18 februarie, cu holograma celei mai mari piese de rumanit din lume. Este vorba despre un bulgare de chihlimbar, in greutate de 3.480…