Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a afirmat ca nu va pune capat patrulelor din Marea Chinei de Sud, argumentand ca suveranitatea tarii sale in zona nu se negociaza, informeaza joi AFP. Tensiunile au escaladat luna trecuta, cand sute de nave chineze au fost detectate langa reciful contestat Whitsun, situat in zona insulelor Spratleys, revendicate de mai multe tari, printre care China si Filipine. China, care revendica aproape toata aceasta Mare a Chinei de Sud, bogata in resurse naturale, refuza de mai multe saptamani sa-si retraga navele, despre care Manila afirma ca au patruns ilegal in…