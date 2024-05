Stiri pe aceeasi tema

- Companiile sunt cele mai recente intrari in Lista de entitati create in cadrul Legii de prevenire a muncii fortate uigure, care restrictioneaza importul de bunuri legate de ceea ce guvernul american a caracterizat drept un genocid in curs de desfasurare al minoritatilor din regiunea Xinjiang din China.…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis, joi, la Beijing, omologului sau rus Vladimir Putin ca China si Rusia vor „apara dreptatea in lume”, a informat Ministerul Afacerilor Externe al tarii asiatice, citat de EFE. „In ciuda unor suisuri si coborasuri, relatiile noastre s-au intarit si au rezistat…

- Expertul chinez in geopolitica Feng Yujun prezice, intr-o analiza pentru The Economist, o infrangere totala a Rusiei in razboiul din Ucraina deși situația de pe campul de lupta este dificila in aceste zile pentru țara invadata.Razboiul dintre Rusia și Ucraina a devenit catastrofal pentru ambele țari.…

- Oficiali militari americani s-au intalnit cu omologii lor chinezi la inceputul acestei saptamani pentru in Hawaii, discuțiile fiind axate pe modul in care cele doua țari pot opera in siguranța, au declarat vineri oficiali americani, citați de Reuters. Președintele american Joe Biden a incercat sa gestioneze…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a primit luni pe Prabowo Subianto, ales luna trecuta sef al statului in Indonezia; acesta urmeaza sa isi inceapa mandatul in octombrie, iar vizita in China este prima pe care o face in strainatate dupa scrutin, remarca AFP, potrivit Agerpres. Conform relatarii televiziunii…

- China a declarat marti ca SUA nu au niciun fel de legitimitate pentru a interveni in Marea Chinei de Sud, dupa ce Washingtonul s-a angajat sa sprijine Filipinele in cazul unui conflict cu Beijingul in aceasta vasta zona maritima disputata, relateaza France Presse. China revendica cvasitotalitatea insulelor…

- Autoritațile din China susțin ca Filipine a ignorat acordul privitor la Marea Chinei de Sud. Acuzația va duce la o creștere a tensiunile dintre cele doua țari cresc. Marea Chinei de Sud se afla in centrul unei dispute teritoriale intre China, Filipine și alte țari. Chinezii spun ca filipinezii au…

- Dezvoltarea nesustenabila ameninta sanatatea si diversitatea populatiilor de pesti din fluviul Mekong, iar o cincime din speciile de pesti care traiesc in principala artera a Asiei de Sud-Est se confrunta cu extinctia, a avertizat luni un raport realizat de organizatii ecologiste, potrivit Reuters,…