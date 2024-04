Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economica din Asia de Est si Pacific este mai mare decat in restul lumii, dar regiunea va inregistra probabil o crestere mai lenta in 2024 fata de anul precedent, pe fondul factorilor negativi din China si al incertitudinii mai ample in materie de politici, potrivit unui raport al Bancii Mondiale,…

- Avis, unul dintre furnizorii globali de mobilitate, a inregistrat creșteri considerabile ale numarului de autoturisme inchiriate de catre romani pentru destinații exotice. Țari precum Malaezia, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Mexic, Australia, Africa de Sud, Mauritius, dar și destinații din Caraibe…

- Preparatele din carne de piton ar putea deveni intr-un viitor apropiat o mancare ca oricare alta. Inclusiv in Romania. Oamenii de știința de la Universitatea Macquarie din Australia au propus creșterea pitonilor pe post de animale pentru hrana oamenilor pentru a imbunatați securitatea alimentara. Potrivit…

- Dezvoltarea nesustenabila ameninta sanatatea si diversitatea populatiilor de pesti din fluviul Mekong, iar o cincime din speciile de pesti care traiesc in principala artera a Asiei de Sud-Est se confrunta cu extinctia, a avertizat luni un raport realizat de organizatii ecologiste, potrivit Reuters,…

- Piețele emergente ar fi trebuit sa fie investiția mileniului, dar nu a fost așa. Sectorul a explodat intr-o serie de acronime, cele mai cunoscute fiind Brics (inițial Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), dar și MINT (Mexic, Indonezia, Nigeria, Turcia), CIVET (Columbia, Indonezia, Vietnam,…

- Cine va participa la Asia Express 2024 Noul sezon al reality show-ului Asia Express va fi difuzat de Antena 1 cel mai probabil la sfarșitul anului sau la inceputul anului viitor. Filmarile insa vor incepe in curand, iar pregatirile sunt in toi. Noua perechi de vedete vor pleca in Thailanda, Malaezia…

- Comisia Europeana a revizuit in scadere prognoza de creștere economica pentru Romania, la 2,9% in 2024, arata cea mai recenta prognoza, revizuita de la prognoza anterioara de 3,1%, lansata in toamna. Inflația va scadea la 5,8 in acest an, revizuita ușor in scadere fața de prognoza anterioara. Comisia…

- China Media Group (CMG) a organizat, vineri, la New York, Preludiul Galei Sarbatorii Primaverii, un program de promovare a galei anuale dedicate Anului nou chinezesc și a schimburilor culturale. Peste 200 invitați de la ONU din SUA, Japonia, Polonia, Filipine, Malaezia, Vietnam, Cuba, Nicaragua, Mauritius…