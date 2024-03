Preşedintele Curţii de Conturi, Mihai Busuioc, la reuniunea Biroului de conducere al Asociaţiei Instituţiilor Supreme de Audit Francofone Presedintele Curtii de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc, a participat, la Bruxelles, la reuniunea Biroului de conducere al Asociatiei Institutiilor Supreme de Audit Francofone (AISCCUF), gazduita de Cour des comptes de Belgique. In cadrul discutiilor, a fost prezentat stadiul constituirii Comitetului de inovare in audit al Asociatiei, aflat in coordonarea SAI Romania. ”Pentru o perspectiva cat mai diversa a practicilor de audit, ne dorim sa atragem in Comitetul de inovare SAI-uri francofone cu structuri, experiente si moduri de organizare diferite. Pana in prezent putem confirma participarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 28 februarie a.c. dl. Iuliu Stocklosa, președintele Camerei de Comerț și Industriea Municipiului București (CCIB) s-a intalnit cu E.S. dl. Talal Mansour Alhajeri, AmbasadorExtraordinar si Plenipotentiar al Statului Kuwait in Romania. Șeful misiunii diplomaticekuwaitiene a fost insoțit de dl. Ahmad…

- Cred ca coalitia ar fi trebuit sa se intruneasca mai des pe alte probleme, care ii intereseaza pe cetateni. Noi, totusi, avem de gestionat situatii complicate, cu manifestatii de la fermieri, cu transportatori. Cred ca acolo ar fi fost mai util sa avem niste sedinte, chiar si din partea unora care inca…

- ”In ziua cand Sorin Grindeanu depunea juramantul la Palatul Cotroceni (…) in timp ce primul ministru al Romaniei s-a dus sa-si ia mandatul de la presedintele Romaniei, pe ultimele minute de prim-ministru, Dacian Ciolos semna ca Rosia Montana sa intre in UNESCO, cu toate ca avea de la toate ministerele,…

- ”SN Nuclearelectrica SA anunta ca in dupa-amiaza zilei de 6 februarie 2024, un compresor de aer de serviciu, din partea clasica (nu cea nucleara) a Unitatii 2 CNE Cernavoda a declansat si a degajat fum (fara foc), fara impact asupra securitatii nucleare si personalului Unitatii 2 CNE Cernavoda. In…

- Ionuț Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, fugit din țara dupa o condamnare de șase ani pentru corupție, a fost identificat in Turcia, in prezent avand loc demersuri pentru aducerea și incarcerarea sa in Romania, conform sursazilei.ro.Tribunalul București a constatat ca sunt indeplinite condițiile…

- Negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul de anul viitor al Uniunii Europene, eurodeputatul Victor Negrescu, a prezentat in Comisia pentru Bugete direcțiile de acțiune ale legislativului european ca autoritate competenta in domeniul bugetar. Fondurile pentru Romania vor fi cu precadere…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la ceremonia organizata in Parcul Carol I de ziua Unirii Principatelor Romane ca aceasta aniversare este o oportunitate ca sa invațam din lecțiile trecutului. Totodata, președintele a precizat ca este important sa conștientizam ca deciziile pe care le…

- ”Regiunea Nord-Est, Moldova, este una dintre cele mai sarace regiuni din Romania si ne propunem sa elaboram o strategie speciala pentru reducerea decalajelor dintre aceasta si celelalte regiuni, cu gandul in primul rand la imbunatatirea nivelului de trai al oamenilor, de la sat sau de la oras. Toate…