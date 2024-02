Adrian Veștea: ”Reorganizarea administrativ-teritorială n-ar trebui să sperie pe nimeni” Adrian Veștea, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, invitat in studioul Puterea Știrilor de la PS News, a explicat cat de necesara este reorganizarea teritoriala și care sunt avantajele acestui proiect de țara. “Vin dupa 20 de ani de administrație publica. Inca din momentul in care am fost audiat in comisiile Parlamentului am adus in atenție acest aspect și chiar il imbrațișez, chiar cu riscul de a-mi crea anumite antipatii din partea unor colegi. E am spus-o deschis și in momentul in care am mers la Asociația Comunelor din Romania și momentul care am avut intalniri cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

