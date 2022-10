Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a fost reales duminica la conducerea Partidului Comunist, dupa ce a anihilat orice contestare, devenind astfel cel mai puternic lider al Chinei dupa Mao Zedong, fondatorul regimului comunist chinez, informeaza agentiile internationale de presa. Xi Jinping a fost desemnat…

- Președintele chinez Xi Jinping a vorbit despre planurile țarii de a reforma armata la ceremonia de deschidere a celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist din China. {{641744}}Beijingul iși propune sa aiba o armata la nivel mondial pina in 2027, cind va fi sarbatorit centenarul Armatei Populare…

- Russian President Vladimir Putin on Thursday said he understood that Xi Jinping had questions and concerns about the situation in Ukraine but praised China‘s leader for what he said was a “balanced” position on the conflict, according to Reuters. At their first face-to-face meeting since the war, Xi…

- China lucreaza cu Rusia la stabilirea unei ordini internationale „mai juste”, a afirmat cel mai important responsabil al diplomatiei chineze, Yang Jiechi, cu cateva zile inainte de o intrevedere prevazuta intre presedintii celor doua tari, informeaza marti AFP, citata de Agerpres. Xi Jinping ar urma…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput cu Crimeea si trebuie sa se incheie cu eliberarea Crimeei. El a ararat ca prezenta ocupantilor rusi in peninsula este o amenintare pentru intreaga Europa si pentru stabilitatea…