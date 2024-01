Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, ne viziteaza din nou. Ea pretinde ca se afla intr-o mini-vacanta cu familia, in Transilvania. A postat pe pagina sa de Facebook imagini din Cheile Virghisului si de la meciul de hochei Corona Brasov – CS Miercurea Ciuc. A discutat cu primarul Brasovului Novak a postat…

- „Proiectul de buget pentru anul 2024, așa cum a fost aprobat de Guvernul Romaniei și transmis Parlamentului pentru adoptare, prevede o creștere de 13,3% fața de anul in curs, de la 66,9 miliarde lei, la 75,9 miliarde lei“, a anunțat astazi pe Facebook, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Vești…

- Dupa multe tergiversari, discuții și controverse, Charles Michel, președintele Consiliului European a anunțat intr-o postare pe platforma de socializare X ca CE aproba inceperea negocierilor de aderare la UE a Republicii Moldova și Ucrainei. O fi bine, o fi rau? Timpul o va decide, deocamdata cele doua…

- Nici nu și-a reluat bine funcțiile in partid, ca senatorul Gabriela Firea a și sarit cu promisiunile in bani. Gabriela Firea a anunțat, azi, ca a votat, alaturi de grupul senatorilor PSD, legea prin care copiii in risc de abandon, din familii cu posibilitați financiare reduse, sa primeasca un card in…