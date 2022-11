Stiri pe aceeasi tema

- Katalin Novak a fost invitata de omologul ei ucrainean, Volodimir Zelenski pentru a lua parte la programul umanitar "Grane din Ucraina", cu prilejul implinirii a 90 de ani de la Holodomor, foametea din Ucraina din 1932-1933

- Cei in nevoie se pot baza intotdeauna pe unguri, a asigurat presedinta Ungariei sambata la Kiev, unde a fost invitata de omologul ei ucrainean Volodimir Zelenski pentru a lua parte la programul umanitar "Grane din Ucraina", destinat promovarii exportului de cereale in state vulnerabile din Asia si Africa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, joi seara, ca poporul ucrainean a indurat noua luni de razboi la scara larga si ”Rusia nu a gasit o cale sa ne infranga”. ”Si nu o va gasi. Trebuie sa continuam sa rezistam”, a subliniat el. Zelenski a afirmat, in mesajul video transmis joi seara,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a avut marti o intalnire cu directorul Agenției Centrale de Informații din SUA, William Burns, care se afla in regiune, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In orasul Herson, eliberat recent de sub ocupatia trupelor ruse, a avut loc, luni, o ceremonie oficiala de ridicare a drapelului Ucrainei, cu participarea președintelui Volodimir Zelenski, transmite RBC, citand o declaratie a șefului adjunct al cancelariei prezidentiale ucrainene, Kirilo Timoșenko,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca, in Ucraina, mobilizarea rușilor decretata de Vladimir Putin este perceputa și comparata cu imbracarea unei sperietoare de pasari in uniforma militara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Von der Leyen a facut acest anunt in discursul privind starea UE sustinut in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, in prezenta Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska. Presedinta CE a precizat ca la Kiev va discuta cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre integrarea Ucrainei…

- Soția președintelui Ucrainei, Olena Zelenska, afirma, intr-un interviu pentru BBC, ca in cazul in care sprijinul pentru Ucraina va fi puternic, atunci criza va fi mai scurta. Artistul Roger Waters ii scrie o scrisoare Olenei Zelenska in care ii explica faptul ca soțul ei, Volodimir Zelenski, și-a…