Descopera Mercedes me Service Știai ca: Aplicația Mercedes me Service iți ofera asistența digitala in toate problemele legate de service? Intotdeauna foarte bine pregatit Cu Aplicația Mercedes me Service, smartphone-ul tau se transforma in asistentul tau digital pentru probleme de service. Afla mai multe: https://www.mercedes-benz.ro/passengercars/services/mercedes-me/apps/services-app.html Toate funcțiile dintr-o singura privire Pentru ca autovehiculul tau Mercedes-Benz sa fie mereu in cea mai buna forma, Aplicația Mercedes me Service iți reamintește de urmatoarea programare de service. Rezervarea…