Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Nobel pentru Economie le-a fost decernat luni lui Ben Bernanke, un fost presedinte al Bancii centrale americane (Fed), si compatriotilor sai Douglas Diamond si Philip Dybvig, pentru lucrari cu privire la crize financiare si banci.

- Premiul Nobel pentru Literatura pentru 2022 este acordat autoarei franceze Annie Ernaux „pentru curajul și acuitatea clinica cu care descopera radacinile, instrainarile și constrangerile colective ale memoriei personale”. In scrisul ei, Ernaux examineaza in mod constant și din unghiuri diferite o viața…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, vrea ca americanii sa-si schimbe obiceiurile alimentare, iar miercuri urmeaza sa decreteze, la un summit consacrat alimentatiei, ca este timpul ca SUA sa puna capat insecuritatii alimentare, abordand in acelasi timp problema obezitatii in aceasta tara, relateaza…

- Novak Djokovic nu poate intra in Statele Unite pentru ca nu este vaccinat impotriva Covid, iar Ion Țiriac este de acord cu decizia americanilor de a nu-l primi pe sarb pe tabloul principal de la US Open.