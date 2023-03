Stiri pe aceeasi tema

- SUA "saluta" ratificarea anuntata de catre Turcia a aderarii Finlandei la NATO, dar "incurajeaza" Ankara sa ratifice de asemenea "rapid" aderarea Suediei, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat vineri decizia Turciei de a ratifica aderarea Finlandei la Alianta Nord-Atlantica si a pledat pentru o ratificare a aderarii Suediei "cat mai repede posibil", informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Partidul Fidesz, al premierului ungar Viktor Orban, va sustine ratificarea tratatelor pentru aderarea Suediei si Finlandei la NATO, a anuntat formatiunea politica, in contextul in care Parlamentul de la Budapesta a inceput dezbaterile pe aceasta tema. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a solicitat din nou Turciei si Ungariei sa completeze procesul de acceptare a Suediei si Finlandei ca membri ai Aliantei, relataza BBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Parlamentul ungar va incepe miercurea viitoare dezbaterea privind ratificarea intrarii in NATO a Suediei si Finlandei, dar votul parlamentarilor va surveni abia la inceputul lunii martie, transmite miercuri EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un terminal de gaz natural lichefiat (GNL) la Inkoo, pe coasta de sud a Finlandei, este acum operațional, informeaza postul public de televiziune Yle, anunța news.err.ee. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Turcia, care blocheaza din luna mai aderarea Suediei si a Finlandei la NATO, are pretentii pe care Suedia nu poate si nu vrea sa le satisfaca, a declarat, duminica, premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg se asteapta ca Suedia si Finlanda sa adere oficial la alianta in noul an, a declarat el intr-un interviu de sfarsit de an pentru DPA, citat luni, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…