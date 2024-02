”Mentinerea stabilitatii economice a Romaniei in contextul actualei dinamici geopolitice este o prioritate a Guvernului si o strategie eficienta de atragere a investitorilor”, a afirmat prim-ministrul in cadrul intalnirii cu oficialii Bancii Mondiale. Seful Executivului a prezentat setul de masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, eficientizarea colectarii si de reducere a cheltuielilor bugetare luate de Guvern. ”Digitalizarea este principalul instrument prin care avem in vedere imbunatatirea serviciilor publice si aducerea cat mai multor fonduri la buget pentru a finanta programele sociale…