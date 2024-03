Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei urmeaza sa adopte joi, 7 martie, un proiect de Ordonanța de Urgența care vizeaza majorarea salariilor de baza in Sanatate, incepand cu luna martie 2024. Proiectul propus aduce schimbari semnificative pentru angajații din sistemul public de sanatate, promițand o creștere salariala…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 29 februarie 2024, orele 1430 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: referatul nr.IIA/4577 din 22.02.2024 al Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean,…

- Al doilea oraș al țarii, Iașiul, care are un stadion construit in 1960 și o sala polivalenta ridicata la inceputul anilor 1970, spera sa-și imbunatațeasca infrastructura sportiva. Dupa ani de zile in care ieșenilor li s-au aratat fel de fel de machete, unul dintre proiecte va fi discutat astazi de…

- Banii necheltuiți de pe cardurile de energie se pot scoate numerar la oficiile poștale, a anunțat Guvernul Romaniei. Executivul a decis, joi, ca persoanele care nu au utilizat integral sumele de pe cardul de energie valabil pentru procurarea de lemne de foc le vor putea incasa, in numerar, la oficiile…

- Guvernul adopta un act normativ care ii vizeaza pe toți beneficiarii de lemn de foc. Guvernul Romaniei vine in sprijinul beneficiarilor de lemn de foc, introducand masuri noi conform Ordonanței de Urgența nr. 166/2022, cu modificarile și completarile ulterioare. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (51)…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, o serie de modificari si completari la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 2019 privind Codul administrativ.Potrivit Ministerului Dezvoltarii, decizia are in vedere implementarea…

- Romanii ar putea primi vouchere in valoare de 1000 de lei de Craciun. Guvernul Romaniei a lansat o inițiativa care vine in sprijinul anumitor categorii de romani. Mai exact, aceștia ar urma sa primeasca tichete speciale, cu o valabilitate de cinci ani. Voucherele vor fi emise de catre Autoritatea Naționala…