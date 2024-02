Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a primit, marti, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al Marii Britanii in Romania, Giles Portman, declarandu-se optimist, la finalul intalnirii, ca expertiza diplomatului englez si prietenia cu tara noastra va deschide noi orizonturi pentru relatiile romano-britanice."O…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a discutat, luni, cu omologului sau spaniol, Pedro Rollan Ojeda, despre importanța diplomației parlamentare in relația bilaterala dintre Romania și Spania.

- Marea Britanie a fost un fel de teren test pentru experimentele cu stiri si informatii false, care cauzau diviziuni de opinie majore in randul populatiei. In 2016, cand britanicii aveau de ales daca mai raman sau nu in Uniunea Europeana, s-au multiplicat mesajele transmise de retele de boti, conturi…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni la Palatul Victoria cu Marcus Jadotte, vicepreședintele Google, responsabil de afaceri guvernamentale. „Discuții fructuoase la Palatul Victoria cu conducerea Google cu privire la viitoarele investiții in infrastructura digitala, inovare și proiecte de cercetare…

- Giles Portman, noul ambasador al Marii Britanii in Romania, atrage atenția ca dezinformarea rusa este o provocare care se schimba in mod constant in scopul de a „ne diviza” și „scuza comportamentul inacceptabil” al Kremlinului.

- Noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, Giles Portman, a afirmat, marti, ca Marea Britanie va continua sa creasca sprijinul militar pentru Romania, in calitate de aliat. Printre prioritațile anunțate la inceputul mandatului sau, diplomatul a subliniat domeniul…

- Dezvoltarea bocancilor a avut loc in Austria și e produs de o firma austriaca, Rukapol, dar nu in aceasta țara, ci in Romania, din motive de cost. O pereche ar trebui sa coste 140 de euro, in condițiile in care vor fi livrate 35.000 de perechi și costul total al comenzii e de 4,83 milioane de euro.…

- Dezvoltarea bocancilor a avut loc in Austria și e produs de o firma austriaca, Rukapol, dar nu in aceasta țara, ci in Romania, din motive de cost. O pereche ar trebui sa coste 140 de euro, in condițiile in care vor fi livrate 35.000 de perechi și costul total al comenzii e de 4,83 milioane de euro.…