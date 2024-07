Nicki Minaj a anulat concertul la SAGA din cauza “protestelor” din București Nicki Minaj a anulat concertul la SAGA din cauza “protestelor” din București Nicki Minaj, care urma sa fie capul de afiș al Festivalului SAGA din București și sa urce pe scena duminica seara, a anunțat pe Twitter ca nu va mai ajunge in Romania din cauza „problemelor de siguranța legate de protestele din zona”. Nu se știe despre ce proteste este vorba, singurele anunțate fiind cele ale Patronatului Antreprenorilor Conabili din Romania, de luni dimineața. Artista urma sa soseasca in aceasta seara in București, dupa un concert la Dublin. Intr-o postare pe Twitter, Minaj a explicat ca a fost sfatuita… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Vestea ca Nicki Minaj nu va fi prezenta la festivalul SAGA a uimit pe toata lumea. Artista de origine americana și-a anunțat fanii, printr-o postare pe X (nr. fostul Twitter) ca nu va fi prezenta in București din motive de securitate.

- Cu doar trei ore inainte sa urce pe scena festivalului SAGA din București, Niki Minaj și-a anunțat fanii ca nu va veni. Artista a postat pe contul personal de Instagram un mesaj in care spune ca a fost avertizata de echipa ei sa nu calatoreasca in Romania pentru ca sunt anunțate proteste.

- Artista Nicki Minaj, asteptata sa urce in aceasta seara pe scena de la Saga Festival a anuntat in ultima clipa ca nu va mai ajunge la concert.Aceasta a motivat prin faptul ca ar fi fost sfatuita de echipa sa de securitate sa nu calatoreasca in Romania, din motive de siguranta. Pentru ca mi pasa de siguranta…

- Rapperița Nicki Minaj și-a anulat concertul pe care urma sa il susțina la festivalul SAGA duminica, 7 iulie, cu doar cateva ore inainte sa urce pe scena din cauza „protestelor din Romania”.„Din motive de ingrijorare pentru siguranța și a echipei noastre, am fost sfatuita de echipa mea de securitate…

