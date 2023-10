Premierul Marcel Ciolacu: Prelungim, până la finalul anului, plafonarea tarifelor RCA ”Aprobam astazi si proiectul de hotarare prin care prelungim, pana la finalul anului, plafonarea tarifelor RCA”, a spus premierul in deschiderea sedintei. Ciolacu a precizat ca ”este o decizie justificata fiindca actuala plafonare a tarifelor RCA expira pe 10 octombrie”. ”Daca nu continuam plafonarea, vor crestere tarife in cea mai nepotrivita perioada, aceea a sarbatorilor de iarna”, a mai spus seful Executivului. Executivul a avut, pe 28 septembrie, in prima lectura, un proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor instituite prin Hotararea Guvernului 298/2023… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

