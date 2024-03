Veste pentru șoferi! Guvernul va prelungi plafonarea tarifelor RCA. „Este o soluție temporară” Șoferii primesc o veste din direcția Executivului, cu privire la prelungirea plafonarii tarifelor la polițele RCA. Guvernul va prelungi plafonarea tarifelor la RCA. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut un anunț in aceasta privința. Totul, in contextul in care mai sunt doar cateva zile din luna in curs, iar actuala plafonare a tarifelor RCA expira […] The post Veste pentru șoferi! Guvernul va prelungi plafonarea tarifelor RCA. „Este o soluție temporara” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…



- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anuntat ca Guvernul va prelungi plafonarea tarifelor la polițele RCA. Actuala plafonare a tarifelor RCA expira pe 31 martie 2024. . „Va anunț ca am publicat in transparența o propunere de prelungire a plafonarii tarifelor #RCA pana la 30 iunie 2024. Asta pentru…

- Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 in contextul in care exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor auto, care se traduc printr-un dezechilibru intre cerere si oferta, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, informeaza Agerpres."Va…

- Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 in contextul in care exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor auto, care se traduc printr-un dezechilibru intre cerere si oferta, a anuntat ministrul Marcel Bolos.

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a intrat in circuitul legal o propunere care prevede ca tarifele RCA vor fi plafonate pana pe 30 iunie, o prelungire cu doua luni fața de termenul de 31 martie la care expira actuala plafonare. „Va anunț ca am publicat in transparența…

- Ministerul Finanțelor cere o majorare de 6,8% pentru polițele RCA, intr-un proiect de ordonanța care prelungește așa-zisa plafonare a tarifelor, invocand inflația. Pe de alta parte, transportatorii acuza ca, pe timpul plafonarii, asiguratorii au scumpit deja polițele cu 10% pentru persoanele fizice…