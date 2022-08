Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a prezidat, miercuri, prima intalnire din acest an a Comitetului interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila, in cadrul careia a fost analizat stadiul implementarii Strategiei nationale pentru dezvoltare durabila a Romaniei 2030. In cadrul sedintei, a fost avizat setul…

- Producatorii de materiale de construcții din Romania, dar și companiile care lucreaza la proiectele de infrastructura așteapta banii din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sau din programul de investiții Anghel Saligny, dar lucrurile...

- Theodor Stolojan a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, daca ar fi premier, pentru ce masura ar opta, intre cota unica si impozitul progresiv. “In primul rand, as vrea sa va spun ca cota unica sau cota progresiva nu e o chestie ca esti de dreapta sau esti de stanga. Poti sa ai cota…

- „Fiindca a fost vehiculat in spatiul public o serie de informatii cu privire la cererea de plata numarul 1 pe care am depus-o la Comisia Europeana, va fac cunoscut ca impreuna cu Comisia Europeana am avut discutiile pentru inchiderea jaloanelor si documentele pe care le-a solicitat Comisia pentru ca…

- Guvernul este in grafic cu actiunile pentru ca Romania sa beneficieze de 10 miliarde de euro din PNRR in 2022, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, citat de Agerpres. Premierul a prezidat, luni, reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, care, potrivit…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a subliniat, luni, ca datele raportului final al proiectului ‘Comprehensive redesign of the licensing system in Romania’ arata ca reformarea sistemului actual de proceduri pentru deschiderea unei afaceri in Romania si alinierea la exemplele de bune practici va duce la o…

- Raportul cuprinde concluziile unei analize ample, care sprijina demersurile pe care Guvernul Romaniei le implementeaza si angajamentul pe care acesta si l-a asumat prin Programul de Guvernare, prin Programul National de Redresare si Rezilienta si prin candidatura la OCDE pentru diminuarea birocratiei,…

- Administrațiile publice locale din județul Neamț pot solicita in continuare fonduri de la Guvern, prin Programul Național de Redresare si Reziliența! Guvernul Romaniei, condus de liberalul Nicolae Ciuca, va finanța, prin intermediul PNRR, aflat in desfasurare, proiectele de renovare energetica si reziliența…