Stiri pe aceeasi tema

- Romania are nevoie urgenta de un plan fiscal credibil pe termen mediu, cu o reforma fiscala, a declarat Declan Costello, director general adjunct pentru afaceri economice și financiare din cadrul DG ECFIN.Celine Gauer, responsabila pentru gestionarea PNRR la nivel european, a atras atenția ca multe…

- Val de avertismente și critici pentru Romania, in cadrul vizitei reprezentanților Comisiei Europene la București, pentru analizarea stadiului Planului Național de Redresare și Reziliența. Situația fiscala din Romania e ingrjoratoare, in condițiile in care deficitul ar fi trebuit sa fie corectat pana…

- Conducerea liberala a Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor a lansat ghidul de finanțare al Programului „Fabrici de reciclare”, obiectiv de investiții cuprins in Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Proiectul presupune edificarea a 26 de instalații de reciclare a deșeurilor,…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- Ministerul Energiei a primit aprobarea Comisiei Europene pentru schema de finantare a contractelor pentru diferenta (CfD) – 3 miliarde de euro pentru proiecte de 5.000 MW energie solara si eoliana. Planul de lansare a schemei Contractului pentru Diferența (CfD) in Romania poate aduce o perturbare semnificativa…

- Europarlamentarul Siegrfied Mureșan anunța lista liderilor Uniunii Europene care vor veni la Congresul PPE, de la București, in perioada 6-7 martie. Printre aceștia figureaza președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care blocheaza aderearea…

- ”Italia este cel de-al doilea mare partener al Romaniei din Uniunea Europeana. Am avut relatii comerciale de peste 20 de miliarde de euro anul trecut si dumneavoastra, reprezentantii diasporei romane din Italia, sunteti pe locul doi la numarul de companii pe care le-ati infiintat in Italia. In Italia…