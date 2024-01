Premierul Ciolacu despre majorarea pragului până la care nu se impozitează pensiile Premierul Marcel Ciolacu spune ca nu s-a discutat in coalitia de guvernare despre creșterea pragului pana la care nu se impoziteaza pensiile contributive. Concret, el s-a referit la propunerea privind cresterea de la 2.000 lei la 3.000 de lei a pragului pana la care nu exista impozite in cazul pensiilor contributive. Nici nu s-a discutat in coaliție și nici PNL nu a propus așa ceva, spune premierul. „Haideti sa vedem scenariul si vedem daca este sustenabil… (..) Eu ma bucur ca am reusit, in sase luni de zile, sa aduc un echilibru macroeconomic in Romania. Sub nicio forma nu o sa iau masuri sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca nu s-a discutat in coalitia de guvernare despre propunerea privind cresterea la 3.000 de lei a pragului pana la care nu se impoziteaza pensiile contributive.

