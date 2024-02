Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Mioveni, despre introducerea serviciului voluntar militar, ca il deranjeaza contextul in care a fost facut anuntul despre necesitatea acestuia, cum ca exista un pericol care ar veni dinspre Rusia spre Romania, informeaza AGERPRES . „Nu vine de acolo niciun…

- Stagiul militar nu va fi obligatoriu, ci voluntar și poate sa fie efectuat atat de barbati, cat și de femei cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani și care vor primi unele „recompense”, inclusiv de ordin financiar, se arata intr-un proiect de lege elaborat de Ministerul Apararii Naționale (MApN). In…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Mioveni, despre introducerea serviciului voluntar militar, ca il deranjeaza contextul in care a fost facut anuntul despre necesitatea acestuia, cum ca exista un pericol care ar veni dinspre Rusia spre Romania. „Nu vine de acolo niciun pericol!”, a afirmat…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca nu s-a discutat in coalitia de guvernare despre creșterea pragului pana la care nu se impoziteaza pensiile contributive. Concret, el s-a referit la propunerea privind cresterea de la 2.000 lei la 3.000 de lei a pragului pana la care nu exista impozite in cazul pensiilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost invitat in platou la Realitatea PLUS, unde a fost intrebat despre impactul pe care ajutoarele acordate Ucrainei il au asupra Romaniei. Premierul a precizat ca nu va ramane niciun kilogram de grau ucrainean in țara noastra. ”Cu ce ne umilește Ucraina? Eu tot ce am discutat,…

- Pentru ca sunt incapabile sa-i prinda pe evazioniști, autoritațile statului ii vor recompensa pe romanii care ii dau in vileag pe cei care eludeaza taxele și impozitele. Grecia deja a implementat metode de recompensare pentru cei care ii dau in vileag pe evazioniști. Insa in Romania, aceasta decizie…