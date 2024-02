O amendă pentru una dintre zecile de debarasări ilegale de pe Mărului

Poliția Locală Arad informează că a amendat un șofer care a debarasat diferite gunoaie dintr-un camion pe terenul din zona Mărului. Măsura vine la exact... The post O amendă pentru una dintre zecile de debarasări ilegale de pe Mărului appeared first on Special… [citeste mai departe]