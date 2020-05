Managerul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova, Teodor Sas, a anunțat ca toate cele patru computere tomograf de care dispune unitatea medicala sunt, in prezent, funcționale. Este o premiera pentru SJU Craiova. In 2019, timp de minim 2 luni, la spital nu a funcționat nici macar unul dintre tomografe. Unitatea medicala a incheiat, atunci un contract cu un centru privat de imagistica pentru aceste investigații. Dintre cele patru CT-uri, doar doua aveau, pana acum, aviz din partea Comisiei Naționala pentru Controlul Activitaților Nucleare (CNCAN). In luna martie a acestui an, doar unul dintre…