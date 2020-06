Prelungirea stării de alertă, blocată în Parlament din cauza unui… cuvânt Prelungirea starii de alerta s-a impotmolit in Parlament din cauza unui cuvant, generand o dilema juridica. In adresa prin care Guvernul a trimis Hotararea la Parlament, premierul Ludovic Orban scrie ca este pentru „informare”. In ședința conducerilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, aflata in desfașurare la ora transmiterii acestei știri, o propunere din partea […] The post Prelungirea starii de alerta, blocata in Parlament din cauza unui… cuvant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

