- Johnny Depp deschide a 76-a ediție a Festivalului de la Cannes (16 – 27 mai 2023) in postura flatanta a Regelui Ludovic al XV-lea care ține o curtezana mult mai tanara ca el in „Jeanne du Barry”, iar proaspata animație Pixar, „Elemental”, trage cortina. Intre doua premiere mondiale ale unor cinematografii…

- Actorul american Michael Douglas va primi trofeul Palme d'Or onorific la editia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes pentru „cariera sa stralucitoare si angajamentul fata de cinema”, in cadrul ceremoniei de deschidere din 16 mai, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului.

- Realizat in alb-negru, afisul oficial al celei de-a 76-a editii a Festivalului de la Cannes (16-27 mai) contine o fotografie ce o prezinta pe Catherine Deneuve pe plaja din Pampelonne, in apropiere de Saint-Tropez, pentru filmarile peliculei „La Chamade', de Alain Cavalier",

- Stabilita in Franta langa Cannes inca de la varsta de 16 ani, rusoaica Varvara Graceva (locul 44 mondial) ar urma sa obtina in curand cetatenia franceza. Acest lucru ii va permite sa poata fi selectionata in echipa Frantei. „Deja, ceea ce a fost incredibil pentru mine a fost ca am stat in acelasi loc,…

- La doua luni dupa ce a fost desemnata cea mai buna actrita la gala premiilor Oscar, trofeu atribuit in premiera unei actrite asiatice, malaysiana Michelle Yeoh, in varsta de 60 de ani, va primi in luna mai, cu prilejul Festivalului de la Cannes, premiul ''Women in Motion'', care

- Regizorul american Quentin Tarantino a anuntat miercuri ca intentioneaza sa filmeze cel de-al zecelea si ultimul film „in toamna", scrie AFP. "Am terminat scenariul la ceea ce va fi ultimul meu film", a spus regizorul "Pulp Fiction", "Kill Bill" sau "Inglourious Basterds", intervievat la Paris cu ocazia…

- Cea de-a IV-a ediție a festivalului de teatru și artele spectacolului „Sunlight Theatre”, organizat de fundația culturala Artmedia, va marca in acest an cel mai important eveniment al orașului, Capitala Europeana a Culturii, și va aduce in fața publicului spectacole consacrate, de toate genurile și…

- In perioada 30 martie – 2 aprilie Teatrul Municipal Baia Mare va gazdui o noua ediție a festivalului contemporan pentru tineret Acting. In acest an sunt inscrise 13 trupe de liceeni, 8 din țara (București, Brașov, Cluj (2), Satu Mare, Arad, Bistrița, Huedin) și 5 din Maramureș (1 din Sighet plus 4 trupe…