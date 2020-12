Stiri pe aceeasi tema

- Subprefectul cu atribuții de prefect al județului Braila, Simona Draghincescu, a facut o dubla gafa in timpul ceremoniilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei. Ea s-a incurcat in timp ce saluta Garda de Onoare, transmite Mediafax.

- Jandermeria Romana a marcat 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei printr-un videoclip emoționant, filmat la inalțime. Un militar din Garda de Onoare a cantat la pian imnul ”Deșteapta-te romane” la 1.700 de metri altitudine, pe Varful lui Roman, din Munții Capațanii, in județul Valcea.”Cu radacinile…

- Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apararii Nationale vor participa marți, 1 Decembrie, incepand cu ora 11.00, la ceremonia oficiala organizata de MApN in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. Evenimentul nu va fi deschis publicului. „Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apararii Nationale…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca anul acesta nu se va organiza parada militara cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei și ceremonia de la Arcul de Triumf va fi una restransa și fara participarea publicului. „In acest an, vom onora curajul și sacrificiile inaintașilor noștri facand noi inșine sacrificiul…