Stiri pe aceeasi tema

- Rapoarte recente ale Curții de Conturi, realizate in urma unor controale la administrațiile ANAF sector 1, sector 2, Iași, Arad sau Harghita, arata ca angajații instituției nu folosesc cantitațile mari de date pe care le au, fie din lipsa de instrumente informatice, fie din lipsa de personal, fie din…

- Curtea de Conturi a constatat ca ANAF Sector 1 nu a valorificat informațiile din propria baza de date pentru a identifica pe care care nu platesc diverse taxe, inclusiv TVA. Asta in condițiile in care Romania este pe primul loc in UE la decalarajul de TVA: 36,7% in 2021. Practic, este vorba de aproape…

- Fostul edil de Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar putea fi pus in libertate, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a admis astazi contestația in anulare, care este o cale extraordinara de atac. Așadar, Catalin Cherecheș ar putea scapa de inchisoare, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a admis astazi contestația in…

- Gheorghe Stefan, zis „Pinalti”, a fost gasit vinovat de instanța, dupa un proces care a durat mai bine de 7 ani de zile! Fostul primar are de achitat acum un prejudiciu enorm. Gheorghe Stefan, zis „Pinalti”, fostul primar al municipiului Piatra Neamt, a pierdut un proces civil care s-a intins pe parcursul…

- Pana de curand, cifra vehiculata pentru costul public al Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 era de 3 miliarde de euro. Pierre Moscovici, președintele Curții de Conturi, a recunoscut ca nota de plata va crește. Acesta a sugerat ca acest cost ar putea crește la patru sau cinci miliarde de euro, potrivit…

- Amintiri din Epoca de Aur, cu doar cateva luni inainte de alegeri. Un fost baron PSD, acum vicepreședinte la Curtea de Conturi, a avut parte de o primire imparateasca intr-o comuna din Caraș Severin. Deși acum ar trebui sa verifice cum se cheltuie banii publici, fostul social-democrat s-a intors sa…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuza PSD-PNL de harțuire politica, prin intermediul Curții de Conturi. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declanșat o polemica aprinsa pe rețelele de socializare, acuzand „alianța neocomuniștilor și Bratienilor ca incearca sa distruga tot ce sta in cale”.…

- DNA Timișoara a clasat un dosar care il viza pe Ion Mocioalca, iar asta cu doar patru zile inainte ca acesta sa fie numit in funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi, arata o investigație jurnalistica. Ion Mocioalca a fost ales de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului pe 10 octombrie,…