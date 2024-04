Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European (EPPO) efectueaza percheziții in mai multe puncte din județul Braila, in cadrul unei anchete privind o presupusa frauda in valoare de 561.000 de euro, care implica fonduri agricole UE. Un birou aparținand unui funcționar public, trei firme și patru locuințe sunt percheziționate.„In…

- Parchetul European (EPPO) efectueaza percheziții in mai multe puncte din județul Braila, in cadrul unei anchete privind o presupusa frauda in valoare de 561.000 de euro, care implica fonduri agricole UE. Un birou aparținand unui funcționar public, trei firme și patru locuințe sunt percheziționate.„In…

- Biroul din Cluj-Napoca al Parchetului European (EPPO) efectueaza joi perchezitii in mai multe locatii din judetul Botosani, inclusiv in institutii publice, in cadrul unei anchete ce vizeaza o frauda de 160.000 de euro, care implica fonduri UE pentru stimularea capacitatii de angajare a tinerilor, potrivit…

- Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca si (Romania) efectueaza astazi perchezitii in mai multe locatii, inclusiv in institutii publice, din judetul Botosani, in cadrul unei anchete privind o frauda de 160.000 de euro care implica fonduri UE menite sa stimuleze capacitatea de angajare a tinerilor.

- Parchetul European ( EPPO ), prin secțiile sale din Timișoara și București, a efectuat percheziții in municipiul Arad, in mai multe locații. Motivul a fost cautarea de probe intr-o ancheta asupra unei firme suspectate de frauda. Peste 3 milioane de euro, finanțare nerambursabila din surse naționale…

- Laura Kovesi, șefa Parchetului European, avertizeaza ca infractorii se orienteaza catre fraudele transfrontaliere. „In spatele acestor fraude se afla organizatii infractionale care opereaza de pretutindeni in Europa si sunt foarte flexibile”, a explicat Laura Kovesi, intr-un interviu acordat AFP. Aceștia…

- Incident tensionat in Braila, cu un fost luptator al Revoluției exprimandu-și nemulțumirea fața de prezența senatoarei Șoșoaca și acuzații legate de susținerea pentru Rusia. O noua controversa a izbucnit in orașul Braila, unde senatoarea Diana Șoșoaca, lidera Partidului SOS, a fost confrontata de un…

- „Insula de 1 milion” e noua emisiune care va incepe la Kanal D. Pana atunci, televiziunea a facut noi dezvaluiri despre show, cei 50 de concurenți vor primi 50 de brațari in valoare de 20.000 de lei. 50 de concurenti cu profesii, varste, pasiuni diferite vor intra intr-o competitie individuala pentru…