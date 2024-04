Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa totala de Soare de luni, 8 aprilie 2024, va putea fi observata doar pe continentul nord american. Totalitatea ei, adica momentul in care Luna va acoperi perfect Soarele, va fi de aproximativ 4 și jumatate, iar cei care vor bucura cel mai mult de fenomen vor fi mexicanii, intrucat in Mexic eclipsa…

- Cantautorul George Nicolescu, care a devenit cunoscut pentru melodia „Eternitate”, a murit la varsta de 74 de ani. Deși s-a nascut orb, George Nicolescu a avut o cariera prodigioasa, ajungand chiar pe primele locuri in topurile din Romania. Cel care a anunțat decesul, marti, a fost artistul Andrei Paunescu.„S-a…

- Principele Regent Nicolae, al doilea fiu al Regelui Ferdinand și al Reginei Maria, va avea parte de un moment solemn al revenirii sale in țara. Familia regala a Romaniei a anunțat pe pagina sa de Facebook ca osemintele principelui regent Nicolae, inmormantate in 1978 la Lausanne, vor fi reinhumate la…

- Agenția Spațiala Americana (NASA) lanseaza o inițiativa inedita, invitand entuziaștii spațiali sa se alature programului SunSketcher. Voluntarii sunt chemați sa contribuie la cercetarea astronomica, folosindu-și smartphone-ul pentru a capta momente unice ale eclipsei solare din aprilie. Aceasta oportunitate…

- Flacara olimpica va fi aprinsa in Olimpia Antica pe 16 aprilie. Flacara olimpica va fi aprinsa in Olympia antica la 16 aprilie. Evenimentul marcheaza inceputul unei calatorii ce se va incheia la Paris, la 26 iulie, cu ocazia deschiderii oficiale a...

- Alicia Framis, o artista spaniola in varsta de 57 de ani, originara din Barcelona și stabilita la Rotterdam, Olanda, a anunțat ca va face un pas revoluționar in lumea artei și a relațiilor interpersonale. Intr-o ceremonie unica ce va avea loc in aceasta vara la Muzeul Depot Boijmans Van Beuningen din…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a adus lumina asupra circumstanțelor care au condus la tragicul deces al președintelui Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma. Ministrul Alexandru Rafila a confirmat ca moartea lui Catalin Toma a fost rezultatul unei afecțiuni respiratorii, inițial o viroza,…

- Rapperul american Killer Milke a fost arestat la ceremonia Grammy Awards , dupa ce a caștigat trei premii, relateaza presa internaționala. Pe rețelele sociale, Killer Mike apare incatușat și escortat de poliție pe culoarele de la Crypto Arena, care a gazduit ceremonia. Killer Mike a obținut trei premii,…