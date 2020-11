Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat marti ca profesorul roman condamnat in China la 8 ani de inchisoare, Marius Balo, a avut un "ghinion teribil", deoarece procedurile pentru transferul lui in tara erau efectuate, insa frontierele din tara asiatica s-au inchis din cauza pandemiei.



Predoiu a precizat, intr-o conferinta de presa, ca autoritatile romane sunt in contact permanent cu familia profesorului, ambasada Romaniei in China, dar si cu ambasada acestei tari la Bucuresti.



"Suntem in permanent contact si cu reprezentantii familiei, cu ambasada noastra in China…