Evocare a trecutului: Fotografia remarcabila a Pietei Grivitei din Constanta, orasul in anul 1946

- Ambasadoarea Statelor Unite la București, Kathleen Kavalec, și muftiul Cultului Musulman din Romania, Iusuf Muurat, au oferit alimente intr-un sat din Dobrogea, anunța Ambasada SUA. “Ambasadoarea Kathleen Kavalec și colegii noștri s-au alaturat astazi Muftiului Iusuf Muurat pentru a distribui alimente…

- De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine.Anul acesta, primele cireșe au aparut și pe tarabele din Constanța. Au fost aduse de la 13.000 km departare, iar costul acestora este nici mai mult nici mai puțin de 250 de lei per kilogram,…

- Au aparut deja primele cireșe in piețe, iar prețul ii poate speria chiar și pe cei mai instariți dintre romani. Aceste fructe au ajuns sa coste aproape cat un gram de aur. De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine. Anul acesta,…

- Producatorii romani se pregatesc sa scoata prima recolta de varza din acest an, care va pleca de la poarta fermei la un preț estimat la 4-4,5 lei/kg. Pe piața, insa, așa cum s-a intamplat și in alți ani, este foarte probabil ca ea sa fie mai scumpa și cu 50% sau chiar 100%, in funcție de ce adaos pun…

- A 28-a editie a Festivalului Filmului Francez se va desfasura in perioada 21-31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures, anunta organizatorul evenimentului Institutul Francez…

- Prețurile de pe piața imobiliara din Cluj Napoca au explodat in ultimii ani. Practic, cumpararea unui apartament sau a unei case in acest oraș a devenit pentru mulți o adevarata provocare. In aceste condiții, pana și primarul Emil Boc a intampinat dificultați atunci cand a dorit sa-și cumpere un imobil…

- Peste 150 milioane de țigarete de contrabanda capturate de autoritați anul trecut, in creștere cu 40% fața de cel anterior. In 2023 se inregistreaza cel mai ridicat volum al capturilor de țigarete ilicite in Romania in ultimii 5 ani, potrivit datelor centralizate pe StopContrabanda.ro . Spre comparație,…