Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare precizeaza ca masuratorile efectuate in Romania confirma valori normale ale nivelului de radiatii. “Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal si nu indica depasiri peste valorile normale. Totodata, mentionam ca masuratorile efectuate in Romania confirma valori normale ale nivelului de radiatii. (…). Precizarile sunt facute in contextul in care, in perimetrul din jurul Centralei Nuclearoelectrice de la Zaporojie a fost activata accidental o mina, producand o avarie a unui transformator…