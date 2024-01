Precipitații moderate cantitativ și intensificări ale vântului în Moldova (17 – 19 ianuarie) INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 15 – 19 ianuarie, ora 10 Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ și intensificari ale vantului In intervalul menționat vor fi precipitații moderate cantitativ in nordul Carpaților Orientali, unde izolat se vor acumula cantitați de apa de 20…30 l/mp, determinand topirea stratului de zapada. Va ploua, iar miercuri (17 ianuarie) in masivele nordice vor mai fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Trecator vantul va avea intensificari cu rafale in general de 40…55 km/h, iar in zona montana inalta de 60…80 km/h.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

