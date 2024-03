Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi o informare meteo de precipitatii moderate cantitativ și intensificari ale vantului, valabila pana luni seara, in Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei. De asemenea, in intervalul 24 martie, ora 12:00 – 25 martie, ora 20:00 va fi in vigoare un Cod…

- Vremea rea in toata țara. ANM a emis o informare meteorologica de precipitații moderate cantitativ și intensificari ale vantului valabila in intervalul 24 martie, ora 10 – 25 martie, ora 20 In intervalul menționat, temporar va ploua local moderat cantitativ in centrul, sudul și estul teritoriului și…

- Daca plecați la drum: Precipitații, intensificari ale vantului și COD GALBEN de ninsori la munte pana luni seara Duminica, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare referitoare la precipitații moderate cantitativ și intensificari ale vantului, valabila pana luni seara, in regiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, 24 martie 2024, o informare de precipitatii moderate cantitativ, intensificari ale vantului, valabila pana luni seara, in Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei.In intervalul 24 martie, ora 10:00 25 martie, ora 20:00, temporar va ploua local moderat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica, valabila pana joi, la ora 20:00, valabila pentru intreaga țara. „In intervalul menționat, temporar vor fi precipitații slabe, sub forma de ninsoare in nordul și centrul Moldovei și mixte in sudul Moldovei, Dobrogea, cea…

- Atenționare meteo. Lapovița, ninsori și vant in mai multe regiuni din țara, pana joi, 21 martie. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța lapovița și ninsori in mai multe regiuni din țara. De asemenea, vor fi intensificari ale vantului. Potrivit ANM, temporar vor fi precipitații…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, mai multe atenționari de vreme severa, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 12 februarie, ora 10 – 12 februarie, ora 18 Fenomene: intensificari ale vantului Vantul va avea intensificari in Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare meteorologica de intensificari ale vantului, precipitatii mixte si polei in zonele joase, dar si ninsori la munte, valabila pana vineri dimineata in majoritatea regiunilor.