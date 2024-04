Stiri pe aceeasi tema

- Daca te numeri printre persoanele care se afla in perioada postul de dinaintea Paștelui, sigur ai nevoie de o lista variata cu preparate, atat feluri de mancare, cat și deserturi, pentru a trece cu brio aceasta perioada de curațare sufleteasca. Noi iți propunem sa incerci și rețeta de prajitura cu nuca…

- Suntem in perioada de post a Paștelui și ne-am gandit sa-ți prezentam o rețeta simpla de prajitura cu morcovi. Este un desert delicios. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- Postul Paștelui este o perioada de mari restrictii culinare pentru creștini. Acest post este cel mai greu și mai aspru din an. Timp de 40 de zile, credincioșii trebuie sa se abțina de la carne, lapte, branza și oua. Multe gospodine prefera sa faca tocana de cartofi, pentru ca aceasta leguma este la…

- Cu ce inlocuiești ouale, untul și branza in post Exista cateva alimente de post care pacalesc creierul si le imita pe cele de dulce, astfel incat cei care tin post sa treaca mai usor peste aceasta perioada.Nevoia de lapte din perioada postului poate fi foarte usor inlocuit cu laptele de ovaz, migdale,…

- Postul Paștelui reprezinta cea mai sfanta perioada din an, iar credincioșii nu se abțin doar de la mancare, ci trebuie sa iși mențina și sufletul și mintea departe de ganduri rele. Parintele Vlad Pimen le da sfaturi tuturor credincioșilor despre ce ar trebui și ce nu ar trebui sa faca timp de 40 de…

- ANPC recomanda populației sa fie atenta la produsele de post. Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) vor controla si supraveghea piata , in perioada postului Sfintelor Paste, pentru a preintampina orice neregula. Anuntul a fost facut de directorul general al ANPC Paul…

- "Pentru ca produsele pe care le cumparati in perioada postului Sfintelor Pasti sa nu prezinte un pericol pentru sanatatea dvs., va recomand sa cumparati produse alimentare de post numai din locuri amenajate si autorizate, sa solicitati si sa pastrati bonul de casa pentru a putea proba in cazul in care,…

- Gomboti cu prune, numite și galuște cu prune, reprezinta o rețeta clasica sau o rețeta veche de desert, așa cum o faceau mamele și bunicile noastre. Pe langa prune, in compoziția lor putem pun e o mulțime de fructe. Insa, astazi, noi vrem sa iți aratam cum sa prepari o rețeta diferita a acestui preparat.…