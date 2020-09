Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Parca pe zi ce trece creste numarul amenzilor date de catre agentii rutieri celor care se urca bauti la volan. Astfel, in ultimele trei zile (perioada sambata, 5 septembrie – luni, 7 septembrie a.c.) polițiștii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Prahova au acționat pentru depistarea conducatorilor…

- Un adolescent de 16 și un tanar de 19 ani au ucis in bataie un barbat pe care l-au intalnit in parc sambata noaptea. Imediat dupa gestul lor, tinerii au fugit de la locul faptei. Polițiștii din Blaj i-au identificat la scurt timp pe cei doi agresori care au fost arestați preventive pentru 30 de zile,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Ploiesti au documentat activitatea infractionala a unor persoane banuite de falsificare de bancnote si plasarea acestora in judetele Brasov, Prahova, Arges, Buzau, Covasna si Bacau. In urma unei prinderi in flagrant delict si a 10 perchezitii,…

- V. Stoica Patru persoane au ajuns la spital, ieri, in urma unui accident grav produs pe raza comunei Valea Calugareasca. Potrivit IPJ Prahova, in urma cercetarilor la fața locului, s-a ajuns la concluzia ca un barbat in varsta de 68 de ani care se deplasa la volanul unui autoturism in Valea Calugareasca,…

- V. S. Taierea arborilor nemarcați este una dintre infracțiunile la regimul silvic des intalnita in toate zonele țarii, iar județul Prahova nu face excepție. Recent, polițiștii Secției de Poliție Rurala Cocoraștii Colț s-au autosesizat cu privire la o posibila taiere fara drept a mai multor arbori nemarcați,…

- F. T. Un individ prins in flagrant de catre polițiști in timp ce scotocea intr-un apartament din Ploiești, s-a gandit ca singura scapare este sa sara pe geam. Sa sara de la etajul III! Iata cum relateaza reprezentanții IPJ Prahova intamplarea: „La data de 13 august, in jurul orei 12.30, polițiștii Secției…

- Zeci de oameni ai legii au descins in zona Unirii Sud si au reusit sa incatuseze mai multi indivizi suspectati de furt. Actiunea apartine politistilor din Prahova, care vor face, ulterior, informarea despre cazul infractorilor opriti in trafic la Buzau si incatusati, in plina strada. Dupa interventia…

- Un craiovean de 28 de ani a murit, astazi, dupa ce a cazut de la etajul unui bloc de pe Calea București, zona ”Rotonda”. Dupa primele cercetari, oamenii legii au stabilit ca, cel mai probabil, este vorba de o sinucidere. Incidentul a avut loc astazi, in jurul orei 17. ”In cursul acestei zile, in jurul…