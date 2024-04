Minor reținut de polițiștii clujeni. A condus fără permis și a fugit de agenți La data de 22 martie, in jurul orei 19.15, polițiștii Secției 7 Poliție Cluj-Napoca au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui tanar care conducea un autoturism pe strada Voineasa, despre care exista suspiciunea ca nu ar deține permis de conducere. La aproape doua saptamani de la fapta, adolescentul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. La momentul observarii echipajului de poliție, tanarul in cauza, in varsta de 16 ani, din municipiul Cluj-Napoca a abandonat autoturismul și a fugit de la locul respectiv. Verificarile efectuate au condus la identificarea tanarului, in cursul zilei… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

