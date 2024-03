ULTIMA ORĂ! L-ați văzut? Apelați 112! La data de 8 martie a.c., in jurul orei 21.40, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați cu privire la faptul ca, in jurul orei 13.00, CILIBIU ANDREI, de 10 ani, a plecat de la domiciliul sau din satul Padureni, comuna Jariștea, și nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmentele minorului: 1,30 […] Articolul ULTIMA ORA! L-ați vazut? Apelați 112! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”La data de 8 martie a.c., in jurul orei 21.40, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Odobesti au fost sesizati cu privire la faptul ca, in jurul orei 13.00, CILIBIU ANDREI, de 10 ani, a plecat de la domiciliul sau din satul Padureni, comuna Jaristea, si nu a mai revenit pana in prezent”, a transmis,…

- Ieri, 10 februarie, in jurul orei 14:30, Daniela și Ionuț, polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Odobești iși desfașurau serviciul intr-una dintre comunele arondate. Un apel telefonic ii anunța despre faptul ca o femeie are unele neințelegeri cu concubinul sau. Cunoscand zona, le-a luat cateva…

- Ieri, 10 februarie, in jurul orei 14:30, Daniela și Ionuț, polițiști din cadrul Secției 9 Politie Rurala Odobești iși desfașurau serviciul intr-una dintre comunele arondate. Un apel telefonic ii anunța despre faptul ca o femeie are unele neințelegeri cu concubinul sau. Cunoscand zona, le-a luat cateva…

- Ieri, 10 februarie, in jurul orei 14:30, Daniela și Ionuț, polițiști din cadrul Secției 9 Politie Rurala Odobești iși desfașurau serviciul intr-una dintre comunele arondate. Un apel telefonic ii anunța despre faptul ca o femeie are unele neințelegeri cu concubinul sau. Cunoscand zona, le-a luat cateva…

- Secundele reușite pot face diferența In aceasta seara, in jurul orei 18.25, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați prin numarul de urgența 112 despre faptul ca, in timp ce se afla la domiciliul sau in localitatea Butucoasa, fiind sub influența bauturilor alcoolice, un barbat și-a…

- AȚI VAZUT-O? Astazi, 3 ianuarie, politistii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorei POPA ALESIA-MARIA, in varsta de 13 ani. Minora a plecat voluntar de la domiciliul din comuna Obrejița in cursul nopții trecute, in intervalul orar 04.00-07.00, și…

- L-AȚI VAZUT? Astazi, 30 decembrie, ora 16:25, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, DUEA NICOLAE, din comuna Tamboești, sat Slimnic, cunoscut cu afecțiuni psihice, a plecat voluntar de la domiciliu in noaptea precedenta și nu s-a…

- Biroul de presa al IPJ Vrancea a precizat ca „polițiștii Secției 3 Poliție Rurala au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre o femeie din localitatea Vidra, cu privire la faptul ca in cursul zilei a plecat in fondul forestier de pe raza satului Tichiriș și nu mai știe sa se intoarca. De asemenea, femeia…