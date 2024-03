Copil de 10 ani, dispărut din judeţul Vrancea. Poliţia cere ajutorul ”La data de 8 martie a.c., in jurul orei 21.40, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Odobesti au fost sesizati cu privire la faptul ca, in jurul orei 13.00, CILIBIU ANDREI, de 10 ani, a plecat de la domiciliul sau din satul Padureni, comuna Jaristea, si nu a mai revenit pana in prezent”, a transmis, vineri seara, IPJ Vrancea.Politia a transmis si semnalmentele minorului : 1,30 m inaltime, greutate aproximativ 40 kg, ochi caprui, par saten, iar la momentul plecarii era imbracat cu o geaca de culoare verde inchis, pantaloni trening negri si adidasi albi.”Persoanele care detin si pot oferi informatii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 martie a.c., in jurul orei 21.40, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați cu privire la faptul ca, in jurul orei 13.00, CILIBIU ANDREI, de 10 ani, a plecat de la domiciliul sau din satul Padureni, comuna Jariștea, și nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmentele…

- Un minor de 12 ani care a disparut vineri de la școala in mod misterios a fost gasit intr-un autobuz din Florești.Vineri, 1 martie, in jurul orei 17.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca RUSU ION de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca, a ieșit in jurul orei 12.00 de la…

- UPDATE – 1 -Minorul a fost gasit! El este in zona de siguranța. La data de 01 martie 2024, in jurul orei 17.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca RUSU ION de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca a ieșit in jurul orei 12 de la unitatea școlara și nu a revenit la domiciliu…

- Conform IPJ Buzau, politistii au fost alertati joi noapte, iar in urma sesizarii, au fost mobilizate echipaje din dispozitivul de ordine publica, dar si politisti de investigatii criminale, precum si luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale (SAS) si jandarmi. Concomitent, au fost organizate…

- Minorul Iusein Șancal, 1,40 m inaltime, 40 de kilograme, ochi caprui si par saten, a plecat sambata seara, in jurul orei 21.00 de acasa și n-a mai revenit, relateaza Replica Online.„La data de 11 februarie, in jurul orei 13.30, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 2 Poliție…

- Politistii sibieni cauta o adolescenta in varsta de 15 ani, care a plecat de acasa fara a mai reveni. Persoanele ce pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze n

- Un minor de 15 ani, care locuia intr-un centru insituționalizat din Craiova, a disparut iar acum este cautat de polițiștii doljeni. „La data de 15 decembrie, ora 20.00, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizați de catre o femeie, din municipiul Craiova, cu privire la faptul ca,…

- Dupa mai multe zile de cautari cu implicarea tuturor forțelor, Poliția solicita suportul cetațenilor in vederea depistarii unui minor care a plecat de la o instituție de invațamint din centrul capitalei intr-o direcție necunoscuta și pina la moment nu se cunoaște locul aflarii sale. Parinții au sesizat…